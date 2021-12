Roberto Gioia si dimette dalla Lg Trino, Caricato favorito per sostituirlo

Roberto Gioia si è dimesso da allenatore della LG Trino. Lo comunica ufficialmente la società che ora sta valutando a chi affidare la panchina.

L’ormai ex allenatore trinese spiega la sua decisione: "Sono giunto a questa decisione sofferta perché sono prima di tutto un tifoso del Trino e mi auguro vivamente che un cambio della direzione tecnica serva ad apportare nuova linfa a questa squadra che non merita la posizione di classifica che oggi ricopre. Ci tengo particolarmente a ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con me il percorso di questi ultimi anni in biancoazzurro, tutti i dirigenti, i collaboratori tecnici, i giocatori che ho allenato ed in particolare i tifosi che tutte le domeniche vengono allo stadio, in casa e in trasferta, a sostenere la squadra. È stata un’esperienza stupenda".

La società ha riflettuto sulla decisione di Gioia e alla fine ha accettato le sue dimissioni. Lo spiega il direttore generale Antonio Ferrarotti: "La decisione di Gioia è giunta dopo la sconfitta di domenica contro l’Alicese Orizzonti, arrivata in malo modo nel finale. Il nostro allenatore ci ha detto di aver commesso degli errori tattici e ha ritenuto che fosse corretto rassegnare le dimissioni lasciando a noi la scelta se accettarle o meno. Roberto ha avuto tanti meriti da quando è arrivato sulla nostra panchina, ma ora abbiamo ragionato sulla situazione e abbiamo accettato le sue dimissioni per dare una scossa alla squadra e per togliere l’alibi ad alcuni giocatori sui problemi di classifica. La scelta di accettare le dimissioni di Gioia ha i suoi pro e i suoi contro, nel calcio ci sono anche queste situazioni e solo il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene a prendere questa decisione. Nelle prossime ore dovremmo decidere a chi affidare la panchina e col nuovo allenatore potrebbero esserci nuovi movimenti di mercato e la rosa potrebbe variare nuovamente".

Le voci danno come papabile sulla panchina trinese Andrea Caricato ma per ora non c’è nessuna conferma in merito.

Sempre in tema di dimissioni, Gregory Moretto le ha rassegnate dalla panchina del Borgovercelli dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Dufour Varallo che ha portato i borghini all’ultimo posto in classifica. In questo la società del presidente Franco Sirianni non ha ancora deciso se accettare o meno le dimissioni di Moretto e si è presa due o tre giorni per capire il da farsi.

Intanto domani sera, mercoledì 22 dicembre, alle 20,30 è in programma il recupero Borgovercelli-Alicese Orizzonti.