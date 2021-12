La Stamperia Alicese batte la Multimed e la sorpassa in classifica

Va alla Pallavolo Santhià Stamperia Alicese il big match della decima giornata. I ragazzi allenati da coach Davide Fossale hanno infatti avuto la meglio, al termine di una gara combattutissima ed equilibrata, contro il team del Multimed Volley Vercelli (3 a 1). “Quando incontri squadre di ottimo livello come il Santhià - il commento dell'head coach bicciolano Cristiano Giribuola – per poter portare a casa il risultato devi giocare una gara perfetta e senza alcuna sbavatura e purtroppo ieri sera non ci siamo riusciti. La gara è stata equilibrata e giocata punto a punto soprattutto nei primi tre parziali, poi la panchina corta non ha aiutato. Arriviamo da un periodo di gara importanti ravvicinate e le energie purtroppo non erano la massimo. Peccato perché probabilmente bastava veramente poco per vincere la gara, ma questo non cambia i nostri obiettivi e non inficia il percorso di crescita intrapreso, anzi ci dà ancora più consapevolezza ed autostima”. Avvio di gara equilibrato con le due formazioni che avanzano punto a punto fino a fine set, quando hanno la meglio gli ospiti (25 a 23). Stessa musica nel secondo parziale, ma questa volta sono i padroni di casa che si aggiudicano la frazione (25 a 23). Nel terzo, al termine di un set combattutissimo sono però ancora i biancorossi che si portavano avanti (25 a 22). Avanti per due a uno e con i vercellesi a corto di benzina, sono gli ospiti a chiudere la pratica (25 a 18).