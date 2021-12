Cadono i Rices, al Cigliano il derby con il Trino

In C Silver i Rices cedono nettamente al San Mauro 76-49 mettendo in discussione il passaggio ai play-off (3^ sconfitta consecutiva). Il Cigliano vince il derby con il Trino 79-73 e appaia i trinesi e il CB Casale a quota 6 nella classifica del girone C della serie D. La PFV perde di misura il big match con l'Arona 53-58 e fallisce l'aggancio al primo posto del girone A della serie C.