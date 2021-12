L’Engas batte Sandrigo e rimane nelle posizioni altissime di classifica

Vittoria per l'Engas Hockey Vercelli contro il Sandrigo. I nerogialloverdi nella serata di sabato hanno vinto per 5-3 al PalaPregnolato contro i veneti, squadra di media classifica ma arrivata in città in ottime condizioni, rimanendo così nelle zone altissime del campionato.

I gol vercellesi sono stati segnati da Nicolas Ojeda (doppietta), Massimo Tataranni, Juan José Moyano e Matteo Brusa, quest'ultimo al primo gol stagionale dopo il rientro dall'infortunio. Assente invece Matteo Zucchetti.

Ritorno in campo già in infrasettimanale a Valdagno.