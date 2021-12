All’Alicese Orizzonti il derby, vincono anche Gattinara e Virtus

Pioggia di reti in Prima Categoria per le vercellesi, quattro rinvii totali fra le varie categorie, vittorie per Alicese Orizzonti in Eccellenza, Bianzè in Promozione, Gattinara, Cigliano e Virtus Vercelli in Prima Categoria, Crescentinese nella Coppa di Terza. Questo il sunto della giornata odierna dei campionati dilettanti.

In Eccellenza, nell’ultima giornata d’andata, l’Alicese Orizzonti si è imposta in casa per 2-1 sulla LG Trino: ospiti in vantaggio con rete di Daidola su rigore al 5’, ma è decisiva la doppietta di Fiorenza all’87’ e al 93’. Invece il Borgovercelli è stato battuto per 1-0 aVarallo dalla Dufour. Mercoledì 22 dicembrealle 20,30 è in programma il recupero Borgovercelli-Alicese Orizzonti, mentre per LG Trino-Biellese bisogna attendere l’esito del ricorso presentato dai lanieri.

In Promozione per la quattordicesima giornata il Bianzè ha vinto nel suo fortino per 1-0 contro il Sizzano con la rete siglata da Bernabino. Rinviata invece Santhià-Valduggia.

Quattordicesima giornata anche in Prima Categoria dove è stata rinviata Valle Cervo Andorno-Pro Roasio. Il Gattinara in casa si impone nettamente sulla Pro Palazzolo, 5-1 con reti di Porcelli, Nishchyk, El Azhari, Zoccheddu e Maggio, per gli ospiti Accornero. Vittoria casalinga pure per il Cigliano che si è imposto 2-0 sul Ponderano con reti di Patrono e Bruno. Successo esterno invece per la Virtus Vercelli a Candelo contro il Torri Biellesi fanalino di coda, 4-3 con tripletta di Panipucci e rete di Napolitano.

Nella tredicesima e ultima giornata d’andata di Seconda Categoria, nel girone C pareggio casalingo per il Livorno Ferraris contro l’Aosta 511, 1-1 con rete di Florea. Nel girone B sconfitta esterna per il River Sesia battuto 2-0 dal La Cervo. Nel girone A rinviata Armeno-Lozzolo. Mercoledì 22 dicembre alle 20,30 sono in programma due recuperi, Maggiora-Lozzolo e Valdigne Mont Blanc-Livorno Ferraris.

In Terza Categoria è andata in scena la quarta giornata della Coppa Piemonte Valle d’Aosta, saltando la terza giornata che verrà recuperata a gennaio. Non si è disputata Academy Pro Vercelli-Tricerrese Andrea Bodo, mentre la Crescentinese ha sconfitto il Villanova per 4-0 con doppietta di Franzè e reti di Esposito e Laouni.