“Soddisfatto della prestazione, serve più cinismo”

"Devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Hanno giocato bene, meritato il vantaggio e condotto bene. Siamo poi calati nella parte finale della partita e il Mantova ha sfruttato l'occasione, non rubando comunque niente. Certo ci dispiace non aver vinto perché è quello che conta nel calcio, però la prestazione è stata buona".

Questo il pensiero di mister Lerda al termine della partita pareggiata 1-1 dalla sua Pro Vercelli contro il Mantova al Piola. "Abbiamo incontrato una squadra ostica, che non merita la classifica che ha -ha aggiunto l'allenatore - Noi abbiamo interpretato bene la gara e sfiorato il raddoppio prima della fine del primo tempo. Anche a inizio ripresa avremmo dovuto essere più cinici perché nel calcio si pagano questo tipo di errori. Faccio i complimenti al giovane portiere Rizzo che ha esordito ottimamente, ma ero sicuro delle sue qualità".