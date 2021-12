Pro raggiunta nel finale: con il Mantova finisce 1-1

Non ritrova la vittoria al Piola la Pro Vercelli, ma questa volta ci va molto vicina. I ragazzi di Lerda contro il Mantova giocano bene per circa un'ora, vanno in vantaggio, ma poi calano e vengono raggiunti a cinque minuti dalla fine e, in pieno recupero, rischiano la beffa ma il gol-vittoria dei lombardi viene annullato giustamente per fuorigioco.

Lerda ha giustamente confermato il modulo di Fiorenzuola, il 3-4-3, e la squadra ha ben figurato in avvio di match. Dopo un inizio un po' complesso le bianche casacche crescono e prima sfiorano il gol con Bunino, poi trovano il vantaggio con una bella giocata di Della Morte, alla prima rete stagionale. La Pro spinge e vuole chiudere i conti, ma non trova il gol sicurezza e, con il passare dei minuti, cala. Il Mantova allora esce allo scoperto e inizia a creare problemi alla porta di Rizzo (buono l'esordio per il portiere della Primavera classe 2004) e poi trova il pari a cinque minuti con Guccione. Nel finale gol annullato ai biancorossi che avrebbe saputo di beffa.

Mercoledi ultima partita dell'anno per i bianchi: trasferta a Lecco, che oggi ha pareggiato con la Pro Sesto 0-0, nella prima giornata di ritorno