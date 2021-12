Mooskins: tre vittorie e una sconfitta

Tre vittorie e una sconfitta per le formazioni dei Mooskins Vercelli, due sconfitte per il Livorno Ferraris. Questo il computo delle ultime partite nei campionati minori di pallacanestro.

Nel Csi i Mooskins hanno vinto 58-51 in casa del Victoria Torino dove hanno giocato Gobetti, autore di 19 punti, Lupo 13, Perello 12, Bottaro 6, Bonda 5, Cavanna 3, Guerra, Marco Braghin, Giovannini e Paggi, e poi hanno replicato in casa sconfiggendo il Pont Donnas 57-36. In campo Gobetti, 19 punti, Lupo 12, Bonda 12, Congionti 7, Perello 3, Bottaro 2, Cavanna 2, Guerra, Marco Braghin e Giovannini.

La formazione di Csi tornerà in campo il 17 gennaio in casa contro il Labor Torino.

Nella Promozione maschile i Mooskins hanno perso 59-53 a Vigliano e coach Paolo rigolone ha schierato Gobbo, 17 punti, Simone 14, Leone 10, Motto Ros 4, Barale 4, Novo 2, Riccardo Rigolone 2, Schiorlin, Giaccone e Muca. I Mooskins i sono riscattati a Verbania battendo la Virtus 51-44: Gobbo 14 punti, Simone 10, Muca 6, Barale 6, Tamarindo 5, Leone 5, Riccardo Rigolone 3, Hoxara 2, Motto Ros, Novo e Giaccone.

La squadra di Promozione è tornata in campo ieri sera, giovedì, in casa contro Romentino, e il match successivo sarà il 9 gennaio alle 18 in casa della Fulgor Omegna.

Nella Promozione femminile sconfitta per il Livorno Ferraris di Francesco Rimedio in casa della Nuova Basket Tortona per 45-37: sono scese in campo Salussolia 12 punti, Avignone 8, Rigassio 7, A. Garbiero 4, Hayan 3, Bordea 2, Occleppo 1, Carignano, Filletteari e Bordea.

In settimana le livornesi ospitavano il Conte Verde, mentre il 14 gennaio alle 21,15 è in programma la trasferta in casa dell’Avigliana.

In Prima Divisione maschile sconfitta per 60-50 del Livorno Ferraris di Enrico Bonafin in casa del Rouge et Noir Aosta: Vargas 22 punti, Galicia 8, Tipe 8, Travaglia 4, Lavarino 2, Rotella 2, D’Andrea 2, Cannizzaro 1, Ninkam 1, Sereno, Lorenzon.

Ieri sera, giovedì, i livornesi giocavano a Leinì, il 13 gennaio alle 20,30 ospiteranno il Ronzone.