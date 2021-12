Lerda: "Voglio lo stesso atteggiamento di domenica scorsa"

"La squadra sta bene, ci siamo allenati nel modo giusto essendo sempre concentrati, come piace a me. Gli infortuni sicuramente sarebbe meglio non averli, ma so che posso contare su tutti gli elementi del gruppo. Tra i convocati ci sarà anche Valentini, quindi vedremo poi domani chi sarà il nostro portiere titolare, ma questa è sicuramente la cosa che mi preoccupa di meno". Non cerca alibi Franco Lerda per l'importante partita di domani della sua Pro Vercelli contro il Mantova al "Piola". Dopo la vittoria contro il Fiorenzuola di settimana scorsa il mister sa che è fondamentale trovare continuità.

E proprio della partita contro gli emiliani Lerda afferma: "Mi è piaciuto molto l'atteggiamento che la squadra ha avuto per tutto l'arco del match. Mi aspetto lo stesso tipo di prestazione anche domani. Sarà importante tornare a fare punti davanti ai nostri tifosi dopo tre sconfitte consecutive al "Piola", ma delle difficoltà pregresse non posso entrare in merito. Io in questo momento sto vedendo tantissime cose positive e dobbiamo proseguire. Non conta contro chi giochiamo, ogni partita è composta da situazioni diverse e l'importante è entrare sempre in campo con la giusta mentalità".

Poi uno sguardo agli infortunati: "Belardinelli lo ritroveremo nell'anno nuovo, mentre Macchioni è convocato per domani"