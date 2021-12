Pro Vercelli: si ferma anche Rendic

Continua a piovere sul bagnato in casa Pro Vercelli per quanto riguarda la questione infortuni. La società ha reso noto nella giornata di ieri, martedì 14 dicembre, l'infortunio al portiere Dino Rendic, autore di un'ottima prestazione a Fiorenzuola. Il portiere classe 2002 ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale destro e non sarà sicuramente a disposizione per la partita di mister Franco Lerda per la partita di sabato contro il Mantova. I tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno