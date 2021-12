Lotta all'ultimo voto per il "Leone d'Argento Panathlon"

Come (non sempre) tradizione vuole, sarà vera lotta all’ultimo voto per l’assegnazione de “Il Leone d’Argento-Panathlon 20-21”, riconoscimento che tutti i giornalisti e gli addetti ai lavori che seguono la Pro Vercelli, tributano da 23 anni, tramite votazione, al migliore giocatore in Casacca Bianca della stagione appena trascorsa (in questo caso i voti si riferiscono al campionato di Serie C – Girone A 2020-21) ambito “Premio della Critica giornalistica sportiva”, materializzato nella elegantissima e preziosa statuetta rampante d’argento della mascotte Eusebio. Per la vittoria, sono in lizza uno dei giocatori italiani più interessanti del passato campionato di Serie C Gianluca Saro (San Daniele del Friuli - UD, 25 giugno del 2000: ha giocato tutte le partite di campionato della Pro, play off compresi, mantenendo per 16 volte la porta inviolata e dimostrando di essere decisivo con grandi interventi), attuale portiere del Crotone in Serie B e l’altrettanto giovane difensore dello Spezia (ma di scuola Fiorentina) Petko Rosenov Hristov (nato a Sofia, il 1.mo marzo 1999), con cui ha collezionato sinora 10 presenze in Serie A (in cui ha debuttato il 23 agosto 2021, giocando da titolare la gara in casa del Cagliari, pareggiata per 2-2). Per Hristov si tratta di un 2021 da incorniciare, avendo esordito con la maglia della propria nazionale il 31 marzo 2021 nel match tra Bulgaria e Irlanda del Nord. Per la terza piazza, altrettanto incerto testa a testa tra gli ottimi, Zerbin, Comi e Awua. Il simpatico Felino vanta nel suo Albo d’Oro nomi del calibro di Vives, Pigliacelli, Fabbrini, D’Agostino, Garlini, Mirabelli, Marchetti, Castagnone, Egbedi, Carrera, Tozzi Borsoi, Chiaretti (2 volte), Ranellucci, Andreini, Marconi, Valentini, Marchi (2 volte), Germano, Morra e Rosso, nella scorsa edizione. Come è noto, oltre al presidente del Panathlon Club, a poter accedere alle votazioni sono esclusivamente giornalisti e fotografi. Per chi non l’avesse ancora fatto, le preferenze possono ancora pervenire via: mail: [email protected]; SMS e whatsapp: 328-1430558 o anche con una telefonata, sempre al n. 328-1430558. Si ricorda di firmare il voto e indicare la testata di appartenenza. Al primo giocatore indicato andranno come al solito 10 punti, al secondo 7, al terzo 5. I voti, computati, decideranno quindi il terzetto vincente. L’annuncio del vincitore sarà dato come di consueto dal presidente del Panathlon Club Agostino Gabotti nella serata conviviale degli Auguri del club di domani giovedì 16 dicembre, al Modo Hotel, alle ore 20:00