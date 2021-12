la Pfv conferma il pronostico: vittoria agevole contro Cerano

La PFV conferma il pronostico imponendosi nettamente al Cerrus Cerano con il risultato di 66-27. La partita ha avuto un minimo di equilibrio solo nel 1^ quarto, ma già all'intervallo il vantaggio delle vercellesi era di 16 punti (33-17). Con gara virtualmente in archivio.

In Serie D giornata negativa per le squadre vercellesi: il Cigliano perde, fra le mura amiche, ad opera del Next Biella con il punteggio di 61-89, mentre il Trino cede al Montalto Dora 72-79.