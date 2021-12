L'Under 17 batte il Renate e resta a -1 dalla vetta

Solo tre partite giocate dai baby leoni della Pro Vercelli, con un bilancio di due sconfitte e una vittoria. Perde la Primavera sul campo della Feralpisalò, con il risultato finale di 3 a 1. In gol per i vercellesi Corradino. I ragazzi di mister Gardano rimangono a undici punti in classifica. Successo per gli Allievi Under 17, che sconfiggono il Renate per 3 a 2 con le reti di Patruno, Iaria e Cornetti. La capolista Giana Erminio rimane, però, distante un punto. Perdono anche i Giovanissimi che, dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo per 2 a 1, si fanno rimontare nel secondo tempo dal Renate fino al 3 a 2 finale. Per le bianche casacche gol di Pigato e un’autorete. Rinviata la gara tra il Derthona e la Juniores Under 19.