Mokaor, le assenze pesano: ko contro Valenza al quinto set

Una Mokaor rimaneggiata, cede al quinto set contro lo Zs Ch Valenza (3 a 2). “E’ una sconfitta che ci lascia molto amaro in bocca - fanno sapere alla corte di Patron Roberto Borrini – perché nel corso del match abbiamo perso per infortunio Macellaro, Comello e Patrucco, più Laura Lupo, che ha dato forfait prime del fischio d'avvio. E se si somma il fatto che Mossetti, Bertinazzi e Mastronardi erano in campo ad onorare la maglia, anche se non al meglio della condizione, quasi certamente con l'intero roster a disposizione il risultato sarebbe stato differente”.

Dopo un avvio di match equilibrato, sono le alessandrine che conquistano al fotofinish il primo parziale (25 a 23). Le vercellesi non ci stanno ed in breve ribaltano lo svantaggio (25 a 12 e 25 a 19). Nel quarto, il duo Gherardi – Vigliani, si ritrova costretto ad effettuare tre cambi forzati ed a stravolgere gli equilibri della squadra. Le ospiti ne approfittano (25 a 15) e si va al quinto. Tie-break equilibrato fino al cambio di campo, poi le alessandrine cambiamo marcia e chiudono a proprio favore l'incontro (15 a 11). Ora il turno di riposo, necessario per svuotare l'infermeria. La Mokaor tornerà infatti in campo sabato 8 Gennaio 2022.