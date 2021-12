Lerda: "L'atteggiamento è stato quello giusto"

"Sono molto contento per come i ragazzi hanno interpretato la gara. L'atteggiamento è stato quello giusto nell'arco di tutti i 90 minuti: la partita non era facile per un sacco di fattori di cui avevamo parlato in settimana. E' arrivata la prestazione e anche il risultato e questo ci deve rendere soddisfatti". Questa l'analisi di mister Franco Lerda dopo la vittoria all'esordio sulla panchina della Pro Vercelli nella trasferta di Fiorenzuola.

Poi l'allenatore rimarca un aspetto: "Siamo solamente alla prima settimana di lavoro, ma tutti i giocatori si sono messi subito a disposizione e si sono allenati bene fin dal primo giorno. Ora dobbiamo recuperare gli infortunati che abbiamo ma la mente deve andare solamente alle due partite che abbiamo prima della sosta contro Mantova e Lecco".

Lerda poi sottolinea: "La forza della squadra non rispecchia l'attuale posizione in classifica, probabilmente c'è qualche problema psicologico sul quale noi abbiamo iniziato a lavorare. Di certo sono convinto di allenare un gruppo di grande qualità che può fare prestazione su ogni campo. Oggi nel primo tempo abbiamo dimostrato di avere grande personalità: dobbiamo interpretare così ogni tipo di match".

Ovviamente felice della prestazione anche il protagonista del match Cristian Bunino: "Questi tre punti sono di un'importanza fondamentale. Avevamo bisogno di una vittoria ed è arrivata al termine di una grande prestazione. Siamo molto soddisfatti ma questo deve essere un punto di partenza: dobbiamo trovare la giusta costanza e così riprenderemo il nostro cammino per toglierci molte soddisfazioni".