L’Engas riprende la corsa: Montebello battuto 4-3

L'Hockey Engas Vercelli è tornato alla vittoria. Dopo la sconfitta infrasettimanale sulla pista del Follonica, arrivata dopo cinque successi consecutivi, sabato 11 dicembre nerogialloverdi hanno ripreso la marcia battendo per 4-3 l'Hockey Montebello in trasferta. La seconda trasferta di fila ha quindi riportato i vercellesi nelle zone alte della classifica del campionato di Serie A1.

Match equilibrato fino all'ultimo, con il rientro a pieno regime di Giorgio Maniero dopo i fastidi alla schiena. In gol per l'Engas Massimo Tataranni, Cosimo Mattugini, Juan José Moyano e proprio Maniero. Assente Andrea Perroni, da segnalare il ritorno in campo per Matteo Brusa.