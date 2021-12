La neve ferma il calcio dilettantistico: rinviate le partite delle vercellesi

Nessuna vercellese, o quasi, sarà in campo oggi nel calcio dilettantistico a 11. Quasi perché resta in calendario LG Trino-Biellese al “Roberto Picco” di Trino, che però è innevato e in gran parte anche ghiacciato.

Il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta già venerdì aveva fermato tutti i campionati dalla Promozione in giù, mantenendo in calendario l’Eccellenza. Sabato è giunto il rinvio ufficiale di Borgovercelli-Alicese Orizzonti con il “Vigino” innevato, così come di Oleggio-Borgaro.

Resta quindi in piedi il match di Trino e il direttore generale della società trinese Antonio Ferrarotti ne spiega il motivo: "Noi abbiamo avvisato il Comitato regionale e la Biellese che il campo non è praticabile, c’è neve, ci sono anche parecchie lastre di ghiaccio. Dalla Biellese però ci hanno risposto che loro non accettavano il rinvio e che vogliono venire a Trino a giocare. Scelta assurda. Verranno a Trino e l’arbitro constaterà l’impraticabilità del terreno di gioco mandando tutti a casa. Da regolamento non abbiamo l’obbligo di sgomberare il campo dalla neve in quanto nelle 72 ore antecedenti la partita ènuovamente nevicato, per l’esattezza venerdì mattina. Se la Biellese, per ipotesi, volesse provare a chiedere la vittoria a tavolino non ci sono gli estremi ed inoltre abbiamo già ricevuto rassicurazioni del Comitato regionale in quanto siamo in possesso della dichiarazione di un pubblico ufficiale, in questo caso il sindaco, che attesta come abbia ancora nevicato venerdì fra le 10 e le 11. Mi spiace che la squadra ospite voglia venire a Trino a tutti a costi ma se ne tornerà a casa e dovrà poi tornare da noi per il match di recupero".

I recuperi di Eccellenza di questa giornata potrebbero essere programmati mercoledì 22 dicembre alle 20,30 o in alternativa il 6 gennaio alle 14,30. Sarà stabilito dal Comitato regionale.

A proposito di recuperi, sono programmati per mercoledì 15 dicembre alle 20,30 due match che riguardano le vercellesi di Seconda Categoria: si tratta di Maggiora-Lozzolo nel girone A e di Valdigne Mont Blanc-Livorno Ferraris nel girone C. Resta da capire se sarà possibile giocare questi due match.

Tornando alla comunicazione della Figc piemontese, venerdì aveva pubblicato quanto segue: <<Si comunica che, tenuto conto delle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito l’intero territorio delle due regioni e considerato che i campi di gioco risultano nella quasi totalità impraticabili, si dispone il rinvio dell’attività ufficiale regionale di calcio a 11 maschile e femminile sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico in calendario per venerdì 10, sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 dicembre, ad eccezione per il campionato di Eccellenza le cui gare restano in calendario. L’attività riprenderà sabato 18 e domenica 19 dicembre con le gare non disputate in data 11 e 12 dicembre.

In sostanza la Promozione e la Prima Categoria torneranno in campo con la quattordicesima giornata, la Seconda Categoria con la tredicesima giornata.

La delegazione provinciale di Vercelli aveva invece già provveduto venerdì a sospendere tutta l’attività in programma, quindi sia le giovanili che il recupero di Terza Categoria Accademia Soccer Biella-Lenta 2011 e i match di Coppa Piemonte Valle d’Aosta. Le modalità di recupero verranno comunicate in un prossimo comunicato ufficiale.

Nelle giovanili regionali il 18 e 19 dicembre sarà riproposto tutto il programma di questo fine settimana. Nessuna variazione invece per il calcio a cinque che sta disputando le partite in programma in questo fine settimana.