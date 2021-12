La Multimed non sbaglia: sesta vittoria di fila

Altro successo, il sesto consecutivo e l'ottavo stagionale in nove gare disputate per la formazione maschile del Multimed Volley Vercelli, che passa a Torino, sul campo del Volley Parella (3 a 0). “Abbiamo giocato una discreta partita contro una squadra giovane ma comunque talentuosa – il commento dell'head coach Cristiano Giribuola – che nel roster aveva due giovani interessanti che si allenano con la serie A e che ha giocato a viso aperto e lottato fino alla fine. Bene i primi due set, poi nel terzo c'è stato un leggero calo, ma i ragazzi sono stati bravi a restare in gara e chiudere con cinismo la pratica. Il nostro obiettivo era quello di centrare i tre punti e ci siamo riusciti. Bene così, sia per la classifica che per il morale.”

Avvio di gara in sostanziale equilibrio, poi i vercellesi cambiano marcia e si aggiudicano la prima frazione (25 a 22). Stessa musica nel terzo con Innocenti & C. che tengono in mano il pallino del gioco e bissano (25 a 17). Nel terzo i padroni di casa provano a riaprire il discorso, ma sono i vercellesi che al fotofinish chiudono il discorso (26 a 24). Grazie ai tre punti ottenuti ed al punto perso dalla capolista Volley San Paolo sul campo dell’Ilario Ormezzano Biella, la lotta al vertice si fa sempre più interessante, con tre formazioni, ossia San Paolo, Multimed e Pallavolo Santhià nel giro di solo tre lunghezze.