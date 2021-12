Con Lerda arriva la sterzata: la Pro vince a Fiorenzuola 2-0

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Franco Lerda sulla panchina della Pro. Con il nuovo tecnico i bianchi tornano alla vittoria che mancava dal 21 ottobre e interrompono la tremenda striscia negativa di cinque sconfitte negli ultimi sei match. A Fiorenzuola alle bianche casacche bastano 14 minuti: l'uno-due firmato da Bunino e Rolando in avvio di partita non lascia scampo agli emiliani.

Più che buona nel complesso, e non solo per il risultato, la prestazione della Pro Vercelli, apparsa più dinamica, concentrata e meno impaurita delle ultime apparizioni. Lerda, al suo esordio sulla panchina, ha optato per un 3-4-3, con il rientro al centro della difesa di capitan Masi e con Della Morte e Rolando a supporto di Bunino. E' proprio il numero 9 ad essere il grande protagonista del match prima sbloccando di testa da sviluppi di calcio d'angolo facendosi trovare pronto sul secondo palo e poi servendo ottimamente Rolando, quattro minuti dopo, per il gol del 2-0 che ha mandato al tappeto i rossoneri. La Pro gioca e si diverte tenendo il ritmo alto e sfiorando anche il tris prima con lo stesso Bunino e poi con Gatto, ma alla mezz'ora è Rendic a salire in cattedra opponendosi alla conclusione di Currarino, trovatosi a tu per tu, con l'estremo difensore vercellese.

Nella ripresa la squadra di Lerda interpreta il match in maniera matura e gestisce il vantaggio senza concedere praticamente nulla fino al 70' quando Arrondini fallisce il gol che avrebbe riaperto la partita calciando fuori davanti a Rendic. Di fatto è l'unico grosso rischio per la difesa vercellese.

La vittoria rilancia la Pro in zona playoff, a quota 23 punti in classifica. Certo, è ancora troppo presto per poter considerare "guarita" una squadra che fino a sette giorni fa sembrava senza nè capo nè coda e soprattutto senza anima, ma questa è sicuramente la strada giusta.