È scontro al vertice per l’Engas Hockey Vercelli. Forse in pochi a inizio stagione avrebbero pensato che all’ottava giornata d’andata i nerogialloverdi si sarebbero giocati il secondo posto in classifica in uno scontro diretto, ma la squadra allenata da Sergi Punset stasera, mercoledì 8 dicembre alle ore 20,45, scenderà in pista per un match di vertice a Follonica. I toscani infatti occupano la seconda piazza del campionato di Serie A1 a 17 punti, 2 in più dell’Engas. Se l’HV dovesse espugnare la Pista Armeni, si proietterebbe alle spalle solo del Trissino capolista a punteggio pieno con 21 punti.

Punset lo scorso fine settimana nella vittoria casalinga contro il Grosseto ha portato in panchina Matteo Brusa al rientro dall’infortunio, senza però schierarlo. Era inoltre assente Giorgio Maniero per un fastidio alla schiena. Anche alla luce delle assenze e visti gli impegni ravvicinati (l’Engas giocherà nuovamente sabato 11 dicembre) il tecnico spagnolo potrebbe anche aumentare la rotazione dei giocatori alzando il minutaggio di quelli che finora sono stati impiegati di meno, come Andrea Perroni, protagonista della promozione dall’A2.