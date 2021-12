Vincono gli Under 17, ko la Primavera

Due vittorie, due pareggi e due sconfitte il bilancio delle giovanili della Pro Vercelli. Brutto KO per la Primavera, che perde in casa per 2 a 4 contro il Lecco, facendosi anche sorpassare in classifica dai lombardi. Successo rotondo per gli Allievi Under 17, vittoriosi per 3 a 0 sul campo del Fiorenzuola. Per la squadra di Stefano Melchiori in gol Testa, Coppola e Carassiti. 1 a 1 per gli Allievi Under 16 contro il Lecco. Per i baby leoni a segno Casazza. La squadra di Gianluca Mero sale a quattro punti in classifica. Vittoria per l’Under 15, che con un gol per tempo archivia la pratica Fiorenzuola. I ragazzi di Riccardo Leardi rimangono ad un punto dalla capolista. Weekend da dimenticare per l’Under 14, che in casa subisce una sonora sconfitta per 6 a 1 contro la Juventus. Infine, pareggio a suon di gol per la Juniores Under 19 che conclude il match per 3 a 3 contro la capolista Sestri Levante. In gol Romano e due volte Messina.