Csi: Sporting Santhià sempre in fuga

La fotografia della sedicesima giornata del campionato Csi 2021/2022, ci restituisce una capolista in fuga e una lotta serratissima per i playoff, che coinvolge nove squadre per cinque posti. Nelle partite del venerdì, vince il Celtic sul campo del Trino ’04. Il 3 a 1 è firmato da Mosca, Volpicella e Abate, mentre per i trinesi in gol Castagnone. Successo di misura e sorpasso per la Polisportiva Rivese, che con la rete di Spinello manda al tappeto il Castigliano e gli passa davanti in classifica. Un punto a testa per Stroppiana e Club Atletico Varsej. L’1 a 1 finale è maturato grazie ai gol di Mombelli per i padroni di casa e Infantolino per gli ospiti. Un match spettacolare tra Villata e Warriors, concluso con il risultato di 3 a 2. In gol Cagnone, Finocchiaro e Bullano, mentre per i guerrieri rigore di Zanello e rete di Rigamonti. 2 a 1 per l’Alice Castello contro il Borgo d’Ale. Gli alicesi conquistano i tre punti grazie ai gol di Sarra e Greppi. Accorcia le distanze Pellegrini. Sporting Santhià a valanga sul campo del Mi.Vi.Da Crescentino. Reti di Bellotti, Azhar, Cianni e doppietta di Signano. Seconda sconfitta consecutiva per 6 a 1 per il Costanzana Dream Team, costretto a cedere anche alla Sangermanese. Gol di Berti, Lebchara, due volte Barbirato e due volte Leone. Rete della bandiera per Petasecca. Nel posticipo si sabato, successo in trasferta per i Rangers che battono 2 a 0 il Crova con il gol di Beretta e l’autogol di Esposito.

Classifica: Sporting Santhià 40, Villata 34, Club Atletico Varsej 31, Alice Castello 31, Rangers 29, Stroppina 26, Borgo d’Ale 25, Celtic 24, Mi.Vi.Da 24, Livorno Ferraris 24, Sangermanese 19, Warriors 15, Polisportiva Rivese 13, Trino ’04 13, Crova 11, Castigliano 11, Costanzana Dream Team 1.