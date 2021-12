Pro Vercelli, ufficiale: esonerato mister Scienza

La notizia era ormai nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Giuseppe Scienza non è più l'allenatore della Pro Vercelli. La conferma arriva direttamente dalla società con un comunicato: "La Fc Pro Vercelli 1892 comunica di aver sollevato dal proprio incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giuseppe Scienza. A Scienza vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto".

Fatale per l'ex tecnico del Monopoli la sconfitta interna contro la Triestina. Le bianche casacche hanno perso le ultime quattro partite e hanno raccolto solamente due punti nelle ultime sette gare. Il favorito per sostituirlo è Francesco Lerda, ex allenatore, tra le altre, di Torino, Lecce e Vicenza.