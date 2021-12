Pro Vercelli, Scienza a un passo dall’esonero

Giuseppe Scienza è a un passo dall'esonero. Si sapeva che la partita con la Triestina sarebbe stato un crocevia fondamentale per la squadra e soprattutto per l'allenatore. La sconfitta e la contestazione dei tifosi hanno portato ad un confronto del direttore sportivo Alex Casella con i supporters della curva. Alla domanda diretta da parte di qualcuno che chiedesse novità sulla posizione del mister, Casella avrebbe risposto: "Si sapeva che questa sarebbe stata una partita decisiva per il futuro, in caso di esito negativo la decisione sarebbe stata inevitabile".

Una dichiarazione forte, che sa di parola fine per l'avventura in panchina dell'ex tecnico del Monopoli. La società nel frattempo ha dichiarato il proprio silenzio stampa: si aspettano quindi comunicazioni ufficiali nelle prossime ore, ma il destino di Scienza sembra ormai scritto.