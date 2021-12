Mokaor, tie breake amaro: il Montalto vince 3-2

Tie-break fatale per la Mokaor Vercelli, che al termine di una gara lunga e combattuta, cede per 16 a 14 al quinto set, contro l'ottima formazione del Montalto Dora. “Siamo soddisfatti della prestazione – fanno sapere i dirigenti bicciolani – ma resta un po’ di rammarico per non aver vinto una gara disputata comunque con la giusta attenzione tattica e cattiveria agonistica, nella quale finalmente si è visto un gruppo coeso che ha lottato fino alla fine. Peccato quindi per il risultato, ma siamo vivi e gara dopo gara si vedono i continui miglioramenti”. Avvio equilibrato di primo set con le due formazioni che avanzano punto a punto fino alla fine, quando a spuntarla sono le vercellesi (30 a 28). Le torinesi però non ci stanno e con caparbietà prima pareggiano (25 a 20) e poi bissano (25 a 23). Bertinazzi & C. non si danno però per vinte e portano la gara al quinto (27 a 25). Tie-break nel quale parte meglio la Mokaor (5 a 1), poi le torinesi pareggiano (14 pari) ed alla fine chiudono (16 a 14). MVP Comello con 16 centri, seguita da Macellaro (15).