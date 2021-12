La Pro sprofonda: la Triestina vince 2-1

Se qualcuno si fosse illuso che la partita di settimana scorsa a Padova potesse segnare un risveglio della Pro Vercelli, la partita contro la Triestina riporta tutti alla realtà. Il copione offerto dalla squadra di Scienza è stato lo stesso delle ultime apparizioni: zero gioco, errori individuali e occasioni praticamente nulle.

Gli ospiti, di fatto, non fanno niente per vincere la partita ma si portano a casa i tre punti: prima un errore di Rendic in uscita, poi una dormita generale mandano la Pro al tappeto. Due palle inattive che rispecchiano a pieno il momento della squadra, ormai indifendibile sotto ogni punto di vista. Il gol di Silenzi nel finale serve solo per placare la contestazione dei tifosi che riprende, comunque, dopo il fischio finale.

La crisi sembra non avere fine ed è anche complicato vedere una via di uscita: quattro sconfitte consecutive e due punti nelle ultime sette sono un quadro deprimente.