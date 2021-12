La Multimed fa suo il big match: Novara annientato 3-0

Va al Multimed Volley Vercelli il big match dell'ottava giornata di regular-season. Serata perfetta sotto tutti i punti di vista per i ragazzi di “patron” Luigi Giordano, che disputando una prestazione senza sbavature, hanno infatti avuto la meglio sulla corazzata Volley Novara (3 a 0), ex-capolista del torneo, consolidato il secondo posto ed ottenuto il settimo successo stagionale in otto gare. “Abbiamo disputato una gara perfetta – il commento dell'head coach Cristiano Giribuola – mettendo in pratica nel migliore dei modi tutto quanto avevano preparato nel corso della settimana. Ottima la fase muro – difesa, che ha sicuramente fatto la differenza. Sugli scudi l'intero collettivo, ma nota di merito alla giovane banda Marello ed al giovane opposto Ruggerone che hanno disputato una prestazione sopra le righe. Una vittoria cercata e voluta che ci dà morale e che ha ripagato nel migliore dei modi il tantissimo pubblico che era presente sugli spalti. Ora però testa subito al Lasalliano, visto che mercoledì sera c'è la semifinale di Coppa Piemonte”. Partono forte i vercellesi che in breve si aggiudicano la prima frazione (25 a 17). Stessa musica nel secondo set con i bicciolani che tengono in mano il pallino del gioco e bissano (25 a 16). Avanti per due zero sono ancora i padroni di casa che spingono sull'acceleratore e chiudono la pratica (25 a 15).