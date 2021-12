Goleada Alicese Orizzonti, colpaccio Lg Trino

Colpaccio della LG Trino e successo larghissimo per l'Alicese Orizzonti in Eccellenza, vittorie anche per Gattinara in Prima Categoria, Academy Pro Vercelli, Crescentinese e Palestro in Terza Categoria. Ecco il quadro completo dei risultati delle vercellesi.

In Eccellenza l'Alicese Orizzonti in casa vince 7-1 contro La Pianese con doppietta di Fiorenza, reti di Edalili, Gila, Diadoro, Giovinazzo (rigore) e Ippolito. Gran colpo della LG Trino a Borgaro con l'1-0 firmato da Francia. Sconfitta 3-0 per il Borgovercelli in casa della Biellese.

In Promozione pari del Bianzè in casa della capolista Briga, 0-0, e sconfitta del Santhià a Piedimulera, 4-2, reti di Mercandino su rigore e Alessandrini.

In Prima Categoria nell'anticipo di venerdì la Virtus Vercelli è stata battuta in casa della Junior Pontestura per 1-2, in gol Panipucci su rigore. Oggi il Gattinara ha vinto 3-1 sul campo del San Nazzaro Sesia con reti di Nishchyk, El Azhari e Zoccheddu, mentre il Cigliano è stato sconfitto in casa per 2-0 dal Valdilana Biogliese, la Pro Roasio ha perso in casa 2-3 col Torri Biellesi, in gol Maggioni e Dantoni. La Pro Palazzolo ha perso 3-0 a Ponderano.

In Seconda Categoria 3-3 in casa del Lozzolo col Romagnano con reti di Macovei, Botto e Belviso, sconfitta casalinga, 0-1, del River Sesia col Gaglianico. Rinviata già ieri per neve Valdigne Mont Blanc-Livorno Ferraris.

Infine in Terza Categoria l'Academy Pro Vercelli batte 2-1 il Lenta 2011 con reti di El Arbaoui e Ciocca, per gli ospiti Albertano. Vince 4-1 la Crescentinese in casa del Fusion Tronzano Polisport con doppietta di Colla e gol di Regge ed Esposito, gol di per i padroni di casa di Moisello. Il Palestro vince 4-2 a Villanova con doppietta di Seletto e reti di Filippini e Cavallari. Il Canadà perde 1-0 in casa della Cossatese, la Tricerrese Andrea Bodo viene sconfitta 3-2 in casa dell'Accademia Soccer Biella, in gol Bersano e Caciottoli.