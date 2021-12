Engas da impazzire: Grosseto battuto 7-5

È cinquina per l'Engas Hockey Vercelli. I nerogialloverdi hanno vinto la quinta partita consecutiva nel campionato di Serie A1, battendo per 7-4 il Circolo Pattinatori Grosseto al PalaPregnolato nella serata di sabato. Match però tutt'altro che scontato, tanto che i toscani sono andati all'intervallo in vantaggio per 3-2; nella ripresa la grande rimonta Engas, che con questo successo hanno raggiunto il quarto posto in classifica in piena zona playoff.

Reti di Massimo Tataranni (tripletta), Nicolas Ojeda (doppietta), Matteo Zucchetti e Juan José Moyano. In panchina si è rivisto Matteo Brusa, in attesa del pieno recupero dopo l'infortunio.

Nella Coppa Italia di Serie B niente da fare per l'Hockey Club Amatori Vercelli a Seregno, nel ritorno dei quarti di finale. Senza l'infortunato Federico Ortiz, i gialloverdi sono stati sconfitti per 6-1; gol della bandiera di Lorenzo Maffè.