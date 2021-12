Borgovercelli, due rinforzi: arrivano Pane e Tettamanti

Primi due rinforzi ufficiali per il Borgovercelli di mister Gregory Moretto. Si tratta del centrocampista Daniele Tettamanti, classe 1991, ex Verbania, Borgosesia e Bra, e del difensore Matteo Pane, classe 1991, dalla LG Trino ed ex Alicese. I borghini cercano così di puntellare un organico che ha subito parecchie defezioni per infortuni in questi mesi e per andare a caccia di punti salvezza.