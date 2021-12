Siamo al bivio: tutti uniti per 90 minuti, poi si vedrà

Quella di domenica sa un po’ di partita da “ultima chiamata”. Lo è per Scienza, lo è per molti giocatori, ma lo è anche per la pazienza dei tifosi, ormai arrivata al limite dopo le recenti prestazioni. La squadra ha dato segnali di ripresa con il Padova ma, nonostante le assenze che ci saranno anche contro la Triestina, servirà una partita ancora superiore, proprio perché probabilmente non ci saranno più appelli. E questo la società lo sa. Infatti ha deciso di proporre l’iniziativa della Curva Ovest a 3 euro: serve l’aiuto di tutti in un match del genere e poco importa se chi verrà solo questa volta sarà additato come “occasionale”. La scelta è giusta e fa intuire come anche in via Massaua ci sia un certo tipo di tensione per questo match. Quindi tutti dovranno fare il loro dovere, i giocatori in campo in primis, ma anche i tifosi sugli spalti. Siamo al bivio della stagione, in uno snodo cruciale: nessun mugugno quindi, la squadra va incitata per tutti i 90 minuti. Poi, alla fine, ma solo alla fine, si tireranno le conclusioni. Dolci o amare che siano.