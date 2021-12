Spazio alla solidarietà lo scorso sabato al Gc Cavaglià con la tappa del circuito “Lo Swing ama la ricerca” (18 buche, Stableford - Iscrizione gara soci 25€, esterni gara e green fee 75€), iniziativa a favore dell’Associazione Italiana per lo Studio delle Patologie Endocrine Rare Onlus (www.aisper.org). I giocatori per ritemprarsi dai primi freddi a fine gara sono poi stati allietati da una degustazione proposta dal Forteto della Luja (www.fortetodellaluja.it).



Premiati. 1a categoria: 1° lordo Vittorio Scribanti Biella Betulle punti 31, 1° Netto Matteo Bertolino Cervino 36, 2° Netto Jacopo Bruno Mulino Cerrione 34. 2a categoria: 1° Netto Concetta Giannantonio Cavaglià 38, 2° Netto Giovanna Magarini Cavaglià 36. 1° Ladies Giuseppina Brignoli Cavaglià 35, 1° Seniores Sergio Zen Ponte Cervo 35.



Prossimo weekend tra gioco e degustazioni al Gc Cavaglià

Anche per questo fine settimana al Gc Cavaglià c’è in programma una gara singola che regalerà “gustose” soddisfazioni a tutti i partecipanti. Domenica si giocherà infatti la prova del circuito l’Ottavo Sapore Golf Trophy (18 buche, Stableford - Iscrizione gara soci 20€, esterni gara + green fee 70€) che proporrà una degustazione di prodotti del Roero. Ricordiamo che la gara sarà l’ultima valida per l’eclettica. Alla fine della giornata dopo la premiazione seguirà rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected] .