Libertas nelle cinque squadre migliori d'Italia

Grandi risultati per la Libertas Ginnastica nella finale nazionale del Campionato Gold di ginnastica artistica femminile che si è svolto a Jesolo, nel weekend 26/28 novembre. La Gold è la massima serie per le allieve e la Libertas Ginnastica Vercelli era presente con ben due squadre che avevano ottenuto la classificazione. La squadra Gold 1 costituita dalle ginnaste: Thelma La Palombella, Giulia Perotti, Margherita Casalino, Alyssia Carbone e Isabel Pantaleo, si è presentata alla finale nazionale come campionessa regionale. La giornata di sabato era la giornata delle qualificazioni: quaranta squadre si sono contese la finalissima della domenica, solo le prime dieci potevano accedere. Nonostante l’emozione, è stata un’ottima gara da parte di tutte le atlete. Da evidenziare i punteggi di Thelma e Giulia alle parallele e alla trave e l’ottimo corpo libero di Margherita Casalino. La gara di sabato ha visto la Libertas terminare al quinto posto e quindi centrare la qualifica per la finalissima a dieci con le migliori squadre d’Italia del calibro di società come la Brixia , Civitavecchia, che, da anni sono nei circuiti nazionali e internazionali. La gara è stata ottima , senza errori, ancora si è avuto il miglior punteggio della giornata nelle parallele per Thelma e Giulia, miglior punteggio in trave per Giulia , ottima gara anche di Margherita, Alyssia e Isabel che hanno dato il loro apporto alla squadra. Gli allenatori sono tutti contenti e orgogliosi perché sicuramente puntavano ad arrivare alla finalissima ma non si aspettavano di essere nelle cinque squadre migliori d’Italia.

A Jesolo, era presente anche la squadra delle allieve 3, costituita dalle ginnaste di nove e dieci anni, Rebecca Carbone, Ginevra Deandreis, Melissa Fusari, Sofia Florio e Sonia Belotti che per la prima volta sono riuscite a conquistare la finale nazionale. Nonostante le piccole ginnaste siano abituate a lavorare ogni giorno duramente in palestra riuscendo ad eseguire cinque esercizi di fila senza particolari errori, in gara si sono probabilmente fatte prendere dall’emozione e hanno reso molto meno rispetto a quello che di solito sanno fare. L’apertura in trave è sempre complicata soprattutto per chi non ha particolare esperienza, tale partenza ha visto diverse cadute, e anche gli altri attrezzi hanno avuto prestazione al di sotto delle loro possibilità. Comunque la qualifica è riuscita, un anno fa neanche avrebbero potuto partecipare a una competizione così prestigiosa , si guarda avanti e con il lavoro e l’esperienza i risultati, anche per loro, arriveranno.