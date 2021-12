Il Futsal Club Santhià stasera in campo

Sesta giornata del campionato di Serie D di calcio a cinque senza vercellesi in campo. Se per il Fonta era previsto il turno di riposo, per il Futsal Club Santhià è arrivato invece il posticipo del match casalingo contro il Real e non solo per richiesta degli avversari.

Questi i risultati del girone A nella sesta giornata: Ceres-Saint Vincent Chatillon 4-1, Canavese-Saint Pierre 6-4, Sanremo 72-Sauze d’Oulx 10-4. In classifica comanda sempre il Futsal Club Santhià appaiato ora dal Sanremo 72 a 13 punti, seguiti dal Real e non solo a 10, Fonta a 9, Ceres 6, Saint Vincent Chatillon e Sauze d’Oulax 4, Saint Pierre e Canavese 3.

Questa sera, venerdì 3 dicembre, alle 20,30, si recupera quindi il match tra Futsal Club Santhià e Real e non solo per la sesta giornata, mentre per il settimo turno il Fonta giocherà sabato 4 dicembre alle 20 ad Aymavilles contro il Saint Pierre. Turno di riposo invece per i santhiatesi.

Il Fonta è invece sceso in campo con le giovanili. L’Under 21 è stata sconfitta 13-4 a Torino dall’Atletico Taurinense: hanno giocato Mintari, Arcuri, Sirgiovanni, Pagliano, Rinaldi, Berardi e Piccolo. A segno Pagliano e tre volte Berardi. Domenica 5 dicembre alle 15 a Fontanetto Po arriverà il Druento.

Sconfitta anche per l’Under 15 del Fonta in casa dell’Aosta 511 per 5-3: doppietta di Alasio e rete di Cillo. Sono scesi in campo Melis, Porra, Cimino, Venuta, De Salvo, Cillo, Belardi e Alasio. Domenica 5 dicembre alle 11 a Fontanetto Po ci sarà la sfida contro l’L84.