Under 14, fuochi d'artificio con l'Entella: 6-5!

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta il bilancio del weekend dei baby leoni della Pro Vercelli. Successo pirotecnico dell’Under 14 che batte in trasferta la Virtus Entella per 6 a 5. In grande spolvero Vidoli che segna una tripletta, poi Orsi, Rosso e un autogol stendono i liguri. Due a due tra l’Under 15 regionale e la CBS scuola calcio. In gol Sala e Prella. La squadra di Alessandro Meri ora scivola al quarto posto, perdendo contatto con la testa della classifica. Brutta sconfitta per la Juniores Under 19, che perde 4 a 1 fuori casa con il Saluzzo. Per la squadra di Chicco Rossi in gol Cento.