Pro Vercelli: con la Triestina Curva Ovest a 3 euro

La Pro Vercelli ha deciso di lanciare un'iniziativa per richiamare i tifosi allo stadio per la partita contro la Triestina di domenica 5 dicembre. In Curva Ovest il biglietto costerà solamente tre euro. A comunicarlo è lo stesso club di via Massaua sui suoi canali social.

La partita contro la squadra di Bucchi è fondamentale per le bianche casacche che stanno attraversando un periodo decisamente negativo. Da qui la decisione della società di cercare di avere più sostenitori possibili in un match delicato.

I biglietti saranno in vendita a partire da domani, martedì 30 novembre.