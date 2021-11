Csi: l'Altetico Varsej cerca di rimanere in scia dello Sporting

La quindicesima giornata del campionato Csi 2021/2022 è ormai storia. Torna alla vittoria il Trino ’04, che con il gol di Tricerri batte la Polisportiva Rivese. La capolista Sporting Santhià continua a macinare risultati: vittima di questa settima la Sangermanese, sconfitta per 1 a o grazie a Lo Gatto. Match pirotecnico tra Celtic e Alice Castello, con gli ospiti che riescono a spuntarla per 3 a 2 con i gol di Secou, Ballario e Kryeziu. Per i padroni di casa Peli e Bariosco. Stroppiana a valanga sul Costanzana Dream Team. Il tabellino alla fine segna 6 a 1: doppietta di Brasco e Mombelli, poi Ciocca e Amato. Gol della bandiera di Danso. Vittoria in trasferta anche per il Villata, che supera 2 a 0 il Livorno Ferraris in un match ad alta quota in classifica. Reti di Dell’Olmo e La Grotta. Quinto risultato utile consecutivo per il Club Ateltico Varsej che supera di misura il Crova con il gol di Fraternali e rimane saldamente al secondo posto. Nel posticipo di sabato, successo del Mi.Vi.Da Crescentino sugli Warriors per 2 a 1. Doppietta di Sedini e, per i guerrieri, Gagnone. A riposo il Borgo d’Ale.

Classifica: Sporting Santhià 37, Club Atletico Varsej 30, Villata 28, Alice Castello 28, Stroppiana 25, Borgo d’Ale 25, Mi.Vi.Da 24, Livorno Ferrraris 24, Rangers 23, Celtic 21, Sangermanese 16, Warriors 15, Trino ’04 13, Crova 11, Castigliano 11, Polisportiva Rivese 10, Costanzana Dream Team 1.