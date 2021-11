Scienza: "La risposta dei ragazzi è stata importante"

Mister Giuseppe Scienza è molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi all'Euganeo: "L'ennesima beffa di una parte di stagione tremenda - esordisce il mister - Il gol subito a freddo avrebbe buttato a terra chiunque invece siamo riusciti a rimanere in partita creando diverse occasioni nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo schiacciato nella loro metà campo una squadra molto forte: non siamo riusciti a essere molto pericolosi ma non si può non mettere in conto l'avversario che avevamo di fronte". Poi il mister rimarca: "Non posso che fare i complimenti ai ragazzi perchè sono stati eroici. Sono molto dispiaciuto, ma la risposta che hanno dato i giocatori è stata importante. Stiamo attraversando un momento difficile, anche questa volta non raccogliamo nulla ma sicuramente ed è un peccato, ma ho ricevuto segnali importanti dai ragazzi. I tifosi chiedevano orgoglio e rispetto per la maglia, credo che oggi i giocatori abbiano dimostrato il loro attaccamento".

Dello stesso avviso anche Mattia Rolando: "Il gol preso all'inizio ci ha un po' scombussolato i piani, ma la reazione c'è stata. Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario forte. Dobbiamo continuare su questa strada e i punti arriveranno"