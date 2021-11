Multimed: la quarta vittoria di fila arriva al quinto set

Sesta vittoria in campionato, la quarta consecutiva, per la formazione maschile del Multimed Volley Vercelli, che ieri hanno avuto la meglio al quinto set (3 a 2), sull’ostico campo del Plastipol Ovada. “Ci abbiamo messo un po’ a carburare e ad entrare in temperatura – il pensiero a fine match dell'head coach bicciolano Cristiano Giribuola – in una palestra con il riscaldamento rotto ed ai limiti della praticabilità. Tenuto conto di queste condizioni ambientali e del fatto che ci mancavano tre atleti per infortunio, abbiamo ottenuto una vittoria pesantissima, che ancora una volta ha messo in evidenza il carattere dei miei ragazzi. Dal punto di vista tecnico, dobbiamo ancora migliorare, ma questo sappiamo che fa parte del nostro processo di crescita.” Partono meglio i padroni di casa che si aggiudicano al fotofinish il primo parziale (25 a 23). I vercellesi pareggiano però subito i conti (25 a 18), ma nel terzo vanno sotto nuovamente (25 a 23). Poi Innocenti & C. salgono in cattedra e prima portano la gara al quinto (25 a 19), poi chiudono con merito la pratica al tie-break (15 a 5).