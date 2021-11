Mokaor: sconfitta a testa alta contro la capolista

Nonostante la sconfitta, esce dal campo a testa alta la Mokaor Vercelli. Nell’incontro disputatosi alla Palestra Bertinetti, ha infatti avuto la meglio la capolista Lilliput (3 a 0), ma le ragazze allenate dal due Luca Gherardi – Sergio Vigliani, hanno giocato con il cuore e lottato sino alla fine. “Abbiamo affrontato la formazione più in forma e più strutturata del torneo – fanno sapere alla corte di patron Roberto Borrini – ma nonostante il passo falso, le nostre ragazze hanno dato il massimo e disputato forse la miglior prestazione della stagione. Molto bene, la fase difensiva, dove siamo a contenere gli attacchi delle torinesi, ancora da migliorare quella offensiva, che non ci ha permesso di ottenere qualcosa in più.” Nel primo set partono meglio le ospiti, che si aggiudicano la prima frazione (25 a 17). Sotto per uno a zero, le vercellesi reagiscono e tengono testa alla avversarie fino al 16 pari. Poi le torinesi cambiano marcia e bissano (25 a 17). Anche nel terzo, sono sempre le ospiti che spingono sull'acceleratore e concedono pochissimo a capitan Bertinazzi & C. chiudendo la pratica (25 a 13).