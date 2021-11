L’Engas sa solo vincere: 6-2 a Matera

È ripreso con una vittoria, la quarta consentiva, il campionato di Serie A1 dell'Engas Hockey Vercelli. I nerogialloverdi nella serata di sabato 27 novembre si sono imposti per 6-2 sulla pista del Matera ultimo in classifica ma comunque coriaceo. Per i vercellesi, ancora privi di Matteo Brusa, a segno con una doppietta ciascuno Massimo Tataranni, Nicolas Ojeda e Matteo Zucchetti.

Nella Coppa Italia di Serie B sconfitta casalinga di misura invece per l'Hockey Club Amatori Vercelli, battuto per 7-6 dal Seregno al PalaPregnolato. Per l'Amatori cinque gol di Federico Ortiz e rete di Lorenzo Maffè. Si trattava dell'andata dei quarti di finale del torneo.