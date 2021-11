Il Palestro batte l'Academy, il Bianzè vince e vola

Il Palestro batte la capolista Academy Pro Vercelli e riapre il girone di Vercelli di Terza Categoria. Nel turno odierno vittorie per il Bianzè in Promozione, la Pro Palazzolo in Prima Categoria, Palestro, Tricerrese Andrea Bodo, Lenta 2011 in Terza Categoria.

Nel girone A di Eccellenza si disputava la quattordicesima giornata che registra il pareggio casalingo della LG Trino contro la Pro Eureka per 1-1: sotto per l’autogol di Ali, il pari è su rigore con Brugnera. Pari casalingo anche per il Borgovercelli che impatta 2-2 contro il Borgaro dopo essere stato avanti di due reti, segnate da Moscardi e da Gerbaudo su rigore. Sconfitta esterna per l’Alicese Orizzonti che va avanti con Anselmino ma poi perde 4-1.

Vittoria casalinga del Bianzè nella dodicesima giornata del girone A di Promozione, 2-1 contro la Sparta Novara con reti di Balocco e Valrosso. Sconfitta casalinga invece per il Santhià superato 2-1 dall’Omegna, in rete Riccardo Pairotto.

Dodicesima giornata nel girone B di Prima Categoria dove la Pro Palazzolo torna al successo battendo 1-0 il San Nazzaro Sesia con rete di Gregoraci. Pareggio per la Virtus Vercelli in casa della Strambinese, 1-1, con rete di Arfuso. Tutte sconfitte le altre vercellesi: il Cigliano perde 2-0 in casa della Serravallese, la Pro Roasio 4-2 (reti di Gallo e Rimi) a Casale Monferrato contro la Junior Pontestura, e il Gattinara subisce uno 0-4 in casa dal Ceversama dopo aver creato dieci occasioni da rete.

In Seconda Categoria nell’undicesima giornata per il girone C pareggio a reti inviolate, 0-0, per il Livorno Ferraris in casa contro il Castiglione, mentre nel girone B il River Sesia impatta 1-1 sul campo del Rmantin con rete di Frantuz. Rinviata nel girone A Maggiora-Lozzolo a titolo precauzionale vista la positività di un tesserato del Lozzolo.

In Terza Categoria si è giocata la decima giornata e il Palestro prova a riaprire i giochi battendo 2-1 la capolista Academy Pro Vercelli con le reti di Bazzano e Petrarulo, a segno El Arbaoui per gli ospiti. Netto successo casalingo della Tricerrese Andrea Bodo che batte 4-0 il Villanova con la doppietta di Lasagna e le reti di Bersano e Giulio Protti. Netto successo anche per il Lenta 2011 che sul proprio campo batte 5-2 il Valsessera con doppietta di Catalano e reti di Rimi, Albertano e Gervasio. Finisce 0-0 invece tra Canadà e Accademia Soccer Biella, mentre il Fusion Tronzano Polisport cede 3-1 in casa del Masserano Brusnengo, in rete Maimone su rigore. Chiude il panorama dei risultati la vittoria casalinga della Crescentinese contro la Cossatese per 2-1 con i gol siglati da Colla e Laouini.