Il Cigliano cade a Casale

In serie D il Cigliano non riesce a sbancare la storica palestra Leardi di Casale. Vince il CB Team 84-75, dopo una partita combattuta (20' 45-43) in cui il 3^ periodo è stato decisivo (30' 75-61). Nel recupero di giovedì sera Trino ha vinto con Biella 88-79. Dopo essere stati in svantaggio 40-56 al 24', la partita cambia e si innesca il recupero che porta al successo