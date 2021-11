Federica Isola campionessa italiana Under 23

Non sbaglia un colpo. Neanche il tempo di festeggiare il doppio terzo posto conquistato nella prima tappa di Coppa del Mondo Assoluta a Tallin la scorsa settimana che Federica Isola ha già aggiunto un ulteriore premio al suo fantastico palmares. Ieri, giovedì 25 novembre, si è infatti laureata campionessa italiana di spada Under 23 a Cagliari, sbaragliando tutta la concorrenza.

Chicca ha battuto in finale la svedese Elvira Martensson 15-12. La spadista vercellese era già certa di essere campionessa italiana prima ancora di tirare la finale: il regolamento permette infatti agli atleti stranieri di prendere parte alle gare nazionali ma nemmeno in caso di vittoria questi possono conquistare il titolo. La Isola aveva battuto precedentemente la Kowalczyk in semifinale 15-8 e la Ferracuti ai quarti 15-12.

Per Federica Isola, col titolo italiano, anche il primo Memorial Irene Biagioni, che da quest’anno viene assegnato alla campionessa italiana Under 23 di spada femminile per ricordare la giovane spadista toscana scomparsa nel 2020. Nella mano sinistra di Chicca, sul podio, la scritta “Irene” con un cuore a simboleggiare un’amicizia autentica, sempre viva grazie alla passione per la scherma.

Ottimo settimo posto per l'altra spadista della Pro Vercelli Marzia Cena che si è arresa ai quarti contro la finalista Martensson 15-12