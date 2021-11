Cigliano: grande vittoria nello scontro diretto

Scontro al vertice nel girone D della serie D (femminile) regionale tra Cigliano primo in classifica e Calton distanziato di un punto. Vittoria importante (3-1 parziali 25-14, 20-25, 25-17, 25-14) che consente di staccare di 4 lunghezze una diretta concorrente ai piani alti. E' stata una partita intensa e giocata con molta maturità dalle ragazze dell'allenatore Marco Bono, le avversarie si sono dimostrate solide ma il gioco del Cigliano fatto di battute efficaci e solidità in ricezione ha permesso di limitare in maniera proficua la tattica delle avversarie. La società e i tecnici si dicono molto soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad ora (punteggio pieno dopo 6 gare) ma affermano che è indispensabile rimanere con i piedi per terra e che ogni punto conquistato è "fieno in cascina" per la tranquillità della classifica finale che sarà l'unica che conterà. Giocatrici a referto: Nora Cisilino, Giorgia Bellotto, Irene Balegno, Giulia Bernardi, Matilde Bono, Gaja Raseni, Rebecca Sardo, Sara Penno, Alessi Guarneri, Mariangela D'Andrea, Micaela Martelli, Giulia Remondini, Paola Chiaro e Maddalena Masoero. Per quanto riguarda il settore giovanile Under 15 Uisp a riposo e U18 impegnata domenica mattina a Cumiana contro il Falco Volley. Vittoria perentoria per 3 a 0 ( 17/25 - 19/25 - 18/25) e giocatrici a referto: Alessia Puletto, Maddalena Masoero, Irene e Sofia Beltramo, Vittoria Michelone, Beatrice Lanza e Chiara Bocchi. I quadri tecnici comprendo: serie D Marco Bono (1^ allenatore) - Michela Bellotto (2^ allenatore) - Daniele Germano (dirigente accompagnatore), Under 18 Michela Bellotto (1^ allenatore)