Pro, la società ribadisce: "Fiducia a mister Scienza"

Lo aveva detto ufficialmente il direttore sportivo Alex Casella dopo l'umiliante sconfitta di domenica contro la Pergolettese e ora lo ribadisce anche la società: Giuseppe Scienza non è in discussione. Il club di via Massaua ha voluto specificare con un comunicato la propria posizione nei confronti dell'allenatore, dopo alcune notizie rimbalzate su alcuni siti nazionali. "La Fc Pro Vercelli intende prendere le distanze da quanto è stato pubblicato da diverse testate giornalistiche in quanto è privo di ogni fondamento - si legge - La fiducia in mister Giuseppe Scienza è rinnovata ed ora la Società si aspetta una reazione e una prova di orgoglio da parte di tutta la squadra".

Nelle scorse ore era rimbalzata la notizia che per l'allenatore ex Monopoli sarebbe stata decisiva la partita di domenica contro il Padova. Il club ha quindi deciso di rasserenare l'ambiente comunicando la piena fiducia e il pieno sostegno a Scienza.