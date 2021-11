Vittoria esterna per la Mokaor: 3-1 al Club76 Playasti

Importantissimo successo esterno per le ragazze della Mokaor Vercelli che sabato hanno superato in trasferta la formazione del Club76 Playasti (3 a 1). “Ottima prestazione da parte di tutto il gruppo che ha giocato con carattere e determinazione – fanno sapere i dirigenti del sodalizio vercellese – e nota di merito allo staff tecnico che grazie ai cambi decisivi ha permesso di ottenere questi tre punti fondamentali per il proseguo della stagione”. Partono forte le vercellesi che grazie ad un ottimo contrattacco in breve si aggiudicano la prima frazione (25 a 7). Nel secondo le padrone di casa provano a reagire ma nulla possono contro Bertinazzi & C. che con merito bissano (25 a 25). Nel terzo parziale partono meglio le astigiane (6 a 0) e nonostante la parità (24 pari), sono le ragazze di Asola che riescono ad avere la meglio ai vantaggi (29 a 27). Nel quarto però sono ancora le vercellesi che con merito chiudono la pratica (25 a 22). Nota di merito a Giulia Ippolito che nonostante la giovane età (13 anni) ha disputato una porzione di incontro molto positiva.