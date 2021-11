Under 17 e Under 15 si sbarazzano del Seregno

Tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte il bottino dei baby leoni della Pro Vercelli. Chiude con una sconfitta il suo girone d’andata la Primavera, battuta per 3 a 2 sul proprio campo dal Padova. Per la squadra di Massimo Gardano in gol Bardo e Dall’Olio. Successo per l’Under 17 che superano l’ostacolo Seregno con il risultato di 2 a 1. Gli Allievi di mister Melchiori rimangono al terzo posto a meno uno dalla vetta. Niente da fare per l’Under 16, sconfitto dalla capolista Pro Sesto per 3 a 1 e costretto a rimanere al penultimo posto. I ragazzi di Gianluca Mero trovano il gol solo nel finale con Seck. Quarta vittoria in campionato per l’Under 15 che supera l’ostacolo Seregno per 3 a 1. Il primo posto rimane lontano tre punti, quando mancano due turni al giro di boa del campionato. Perde e rimane all’ultimo posto l’Under 14, costretta a capitolare anche contro il Torino per 4 a 2. La squadra di mister Palombo è ancora a secco di vittorie in questo campionato. Pareggio a reti bianche per la Juniores Under 19, che con la Sanremese non va oltre lo 0 a 0. Infine, vittoria pirotecnica per l’Under 15 regionale, che batte 4 a 3 il Pianezze e ora si trova al primo posto a parimerito proprio con il Pianezza e il Torino.