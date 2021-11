La Multimed vola: 3-0 all'Hasta Volley

Altro pesantissimo successo, il quinto della stagione in sei gare disputate, quello ottenuto ieri sul parquet amico del PalaPiacco dai ragazzi del Multimed Volley Vercelli, che hanno avuto la meglio sul team dell’Hasta Volley (3 a 0). “Era importante dare continuità – il pensiero in casa bicciolana – ed i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati dal primo all'ultimo punto ed ottenere una vittoria più che meritata. Altri tre punti che servono a muovere la classifica e dare morale al gruppo”. Partono bene i padroni di casa che giocano una buona pallavolo e si aggiudicano il primo parziale (25 a 15). Stessa musica nel secondo con Innocenti & C. che in breve bissano (25 a 20). Avanti per due a zero è gioco semplice per i ragazzi allenati dal duo Cristiano Giribuola – Andrea Comello, chiudere la pratica (25 a 16). Grazie ai tre punti conquistati, i vercellesi di “patron” Luigi Giordano, salgono al terzo posto, ad una sola lunghezza dalla coppia di testa, Volley Novara e Volley San Paolo.