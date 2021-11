Csi: prosegue la fuga dello Sporting Santhià

Giornata di fuoco quella appena consegnata agli archivi del campionato Csi 2021/2022. Lo Sporting Santhià continua la sua fuga, salendo a più nove sulle inseguitrici grazie al successo per 2 a 1 sullo Stroppiana. Gol di Bacchin e Azhar per i santhiatesi, mentre non basta la rete di Ciocca ai padroni di casa. Perde il Villata, secondo in classifica, sconfitto sul proprio campo per 3 a 1 dal Borgo d’Ale, anch’essa contendente per i playoff. Doppietta di Pissinis e M. Gariglio per gli ospiti e gol Finocchiaro per i padroni di casa. Tre punti e terzo posto per l’Alice Castello, vittorioso per 2 a 0 con i gol di Russo e Verzella sulla Polisportiva Rivese. Vittoria con sorpasso per il Club Atletico Varsej che si impone sul campo di Via Viviani sui Rangers con i gol di Manzi e due volte Chiumento per il 3 a 0 finale. Successo di misura per il Livorno Ferraris, che superano 1 a 0 il Mi.Vi.Da Crescentino grazie alla rete di Jukic. Balzo in avanti della Sangermanese che, battendo 2 a 0 gli Warriors sale all’undicesimo posto. Vittoria firmata da Staffieri e Leone. Primo punto stagionale per il Costanzana Dream Team, che nel posticipo di sabato pomeriggio pareggia 1 a 1 sul campo del Crova. In gol Andreotti per i padroni di casa e Giordano per gli ospiti. Torna al successo il Castigliano, che con il gol di Niccolini supera l’ostacolo Trino ’04 e sale a 10 punti. A riposo in questa giornata i Celtic.

Classifica: Sporting Santhià 34, Villata 25, Alice Castello 25, Borgo d’Ale 25, Club Atletico Varsej 24, Livorno Ferraris 24, Rangers 22, Stroppiana 22, Celtic 21, Mi.Vi.Da 21, Sangermanese 16, Warriors 15, Crova 11, Castigliano 10, Trino ’04 10, Polisportiva Rivese 10, Costanzana 1.